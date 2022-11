Del Piero: "Leao ha tante potenzialità, se avrà continuità diventerà formidabile"

MilanNews.it

Alessandro Del Piero, ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport al termine di Milan-Salisburgo soffermandosi su Rafael Leao: “È quello che ha cambio di passo e ha le potenzialità per fare tanto. È ancora in una fase di crescita e maturazione, avere a fianco uno come Giroud ti trasmette una certa tranquillità. Quando riuscirà ad avere una continuità maggiore anche in partite internazionali staremo parlando di un attaccante formidabile”.