Del Piero: “Milan-Juventus? Ai miei tempi era la partita”

Alex Del Piero, bandiera storica della Juventus, ha parlato negli studi di Sky Sport del match di domani dei bianconeri contro il Milan: "Con il Milan è sempre stata la partita. Poi San Siro è uno tra gli stadi più iconici del mondo. Ho avuto sempre la fortuna di avere sfidato un Milan al top. Era stato anche un punto di riferimento per la mia generazione. E quando ero al Padova mi volevano in rossonero. Il Milan viene da anni di bufera. Con Pioli ha scelto la continuità e ora sta raccogliendo i frutti. Mercato di giovani? Credo sia la scelta giusta, si inseriscono ragazzi che sono per il presente e anche per il futuro, senza rompere gli equilibri.