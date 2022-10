Del Piero sul rigore per il Chelsea: "Sono contatti che fanno parte del gioco del calcio"

MilanNews.it

Alessandro Del Piero, ex attaccante di Juventus e Nazionale, ha commentato così a Sky il rigore concesso dall'arbitro Siebert al Chelsea nella sfida di Champions League contro il Milan: "Non era rigore per me. Tomori non ha spinto o tirato la maglia, questi sono contatti che fanno parte del gioco del calcio. Anche sul rosso non sono d'accordo, il regolamento va cambiato perchè il giocatore del Chelsea riesce anche a tirare in porta".