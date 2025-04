Demiral rivela: "Quando ero alla Juve sono stato vicinissimo al Milan"

vedi letture

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Merih Demiral, ex difensore di Juventus e Atalanta che gioca attualmente in Arabia Saudita, ha raccontato di essere stato vicino al Milan in passato: "Ero vicinissimo al Milan, però dopo aver parlato con la mia attuale società abbiamo deciso di non andare a giocare lì. Il Milan è una grande squadra, e mi piacerebbe un giorno lavorare con Pioli. Già quattro o cinque anni fa, quando ero alla Juventus, ero stato vicinissimo al Milan. Al tempo c’era Maldini, ma dopo non si fece più nulla.

Sono stato vicino anche all’Inter ma non si è fatto nulla perché l’Atalanta ha preferito non cedermi. Tornare in Italia? Vediamo, nel calcio non si sa mai cosa può succedere”.