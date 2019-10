Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina si sofferma sulla questione San Siro. Come riporta il noto giornale, serviranno 11.000 tir da trenta tonnellate l’uno per portare via le macerie derivate dalla demolizione del vecchio Meazza. Un’operazione ciclopica - si legge - che potrebbe mettere in ginocchio il quartiere.