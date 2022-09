Derby, Maignan rivendica la proprietà di San Siro: "Nuova gestione, per ordine dei rossoneri"

MilanNews.it

Leao, Giroud, Leao e soprattutto Mike Maignan. Il portierone rossonero è stato uno dei protagonisti assoluti del derby vinto dal Milan con i suoi interventi, le sue uscite e la sua grande sicurezza.

Dopo il derby Milano è ancora una volta rossonera, così come San Siro. Maignan ci ha tenuto a ribadirlo sui propri social: "Questo posto è in nuova gestione per ordine dei Rossoneri".