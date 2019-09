Derby, Paganin: "Squadre senza certezze. Giampaolo chiede tempo, Inter smarrita"

Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, a Tuttomercatoweb Radio ha parlato del derby della Madonnina: "Entrambe le squadre arrivano senza certezze. Il Milan non viene da una bella prestazione e fa fatica ad imbastire una manovra offensiva convincente. Giampaolo chiede tempo, ma quanto ce ne vorrà? L'Inter viene da un ottimo inizio, ma si è smarrita nelle ultime due partite: sarà importante capire se nel derby scenderà in campo l'Inter di inzio campionato o quella di martedì sera."