Desailly elogia un ex vecchio compagno: "Daniele Massaro, semplicemente fantastico"

vedi letture

L'ex centrocampista rossonero Marcel Desailly, che con la maglia del Milan negli anni '90 ha 2 scudetti, 1 Coppa dei Campioni e 1 Supercoppa Europea, è stato intervistato da Bein Sports e ha parlato dei suoi anni trascorsi alla corte del Diavolo. Nella sua chiacchierata Desailly ha trovato anche il modo di elogiare il vecchio compagno Daniele Massaro, centravanti.

Le parole di Marcel Desailly su Massaro: "Daniele Massaro, semplicemente fantastico. In tutto il periodo in cui il Milan era invincibile, era l'uomo che segnava gli unici gol in partita. Ed era impossibile farci gol. Daniele Massaro, semplicemente fantastico. Fammi dire qualcosa per Massaro (canta, ndr): 'Daniele Massaro, eeh oooh'. 82mila persone cantavano a San Siro, che stadio!".

Non ha tardato ad arrivare la risposta di Massaro che su Instagram ha scritto: "Grazie Marcel. Un onore sentire la tua intervista. Un onore essere stato un tuo compagno in un gruppo straordinario e quello che dici mi fa venire la pelle d' oca per le emozioni e la gioia che abbiamo dato e lasciato con il nostro Milan".