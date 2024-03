Deschamps: "Giocatori senza energie per i calendari troppo fitti"

Al termine della partita Didier Deschamps, commissario tecnico dei Galletti, ha tracciato un bilancio di questa sosta dedicata alle amichevoli di preparazione a Euro 2024: “I risultati sono ovviamente contrastanti anche se la Germania ha fatto una partita importante contro di noi ed è stata una situazione diversa rispetto a quest'altro test.

A livello atletico posso dire che la squadra non mi è sembrata piena di energia. All'interno di una partita ci sono sempre cose che si vogliono fare ed altre che si possono fare, sono due cose diverse. Purtroppo oggigiorno le stagioni sono molto impegnative dal punto di vista fisica, c'è un grosso dispendio di energie. All'Europeo avremo bisogno di maggiore freschezza".

Ieri di Didier Deschamps si è parlato parecchio in Italia per le sue dichiarazioni circa il futuro di Olivier Giroud, attaccante del Milan che sembra sempre più vicino a un trasferimento in MLS: "Giroud a Los Angeles FC è fatta? No. È una possibilità? Sì. Un desiderio? Sì. Martedì titolare? Vedremo".