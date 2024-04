Nosotti: "Lopetegui? Ha idee a volte rischiose. Vorrei capire quanto ha pesato Ibra sulla scelta"

vedi letture

Intervenuto nel pre-partita di Juventus-Milan, il collega di Sky, Marco Nosotti, ha detto la sua su Julen Lopetegui, a oggi in pole position per allenare i rossoneri dalla prossima stagione:

"A me non è dispiaciuto per alcune idee. È un allenatore che a me è piaciuto per come verticalizza, per come sta nella metà campo avversaria. He idee a volte rischiose. È un grande amico di Allegri. Sarei stato anche per un allenatore nazionale, ma se vuoi cambiare... vorrei capire quanto ha pesato la decisione di Ibrahimovic".

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiesa, Alex Sandro, Milik, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia. All. Massimiliano Allegri.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Bennacer, Okafor, Chukwueze, Caldara, Terracciano, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Mariani

ASSISTENTI: Berti e Cecconi

IV UOMO: Ayroldi

VAR: La Penna

AVAR: Aureliano