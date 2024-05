Casting allenatore, occhio agli outsider: Marco Rose prende quota

Procede il casting per il nuovo allenatore a Casa Milan. I nomi sono sempre più o meno quelli, con i portoghesi Conceiçao e Fonseca in pole position, van Bommel un pochino dietro e i sogni dei tifosi che si chiamano Thiago Motta e Antonio Conte. Eppure la scelta ancora non arriva e questo perché il club vuole aspettare il termine della stagione anche per una questione di rispetto nei confronti di Stefano Pioli che nelle prossime tre partite deve ancora portare a casa il suo obiettivo.

All'interno della ricerca però, come riferisce questa mattina Tuttosport, è necessario prestare attenzione a quei nomi magari citati in queste settimane ma che stanno viaggiando a fari spenti e che potrebbero essere invece le soluzioni a sorpresa del club. Uno di questi, le cui quotazioni sono date in rialzo dal giornale con base a Torino, è Marco Rose, tecnico del Lipsia, con cui si potrebbe sognare anche un'accoppiata con Benjamin Sesko. L'altro è l'ex tecnico del River Plate Marcelo Gallardo che oggi allena in Arabia.