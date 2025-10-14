Deschamps: "Nkunku al Milan non ha avuto finora molto minutaggio, non è al meglio della forma"

vedi letture

Didier Deschamps, ct della Francia, ha così commentato a L'Equipe la prestazione (con gol) di Nkunku contro l'Islanda: "Nkunku ha la qualità di rimanere zen davanti alla porta. Non è ancora al meglio della forma, visto che al Milan non ha avuto finora molto minutaggio”.

Si riporta di seguito la pagella di Nkunku, attaccante del Milan, in Islanda-Francia, a cura de L'Equipe:

NKUNKU (6): Avrebbe potuto segnare prima con maggiore precisione (2’, 61’), ma non si è deconcentrato e si è costruito da solo il suo gol, partendo dalla linea laterale per accentrarsi e calciare nell’angolino opposto (63’). I suoi due bei passaggi in profondità avrebbero meritato di più (8’, 21’).

COME FUNZIONANO LE PAGELLE IN FRANCIA

10-perfetto, 9-eccezionale, 8-molto buono, 7-buono, 6-sufficiente, 5-medio, 4-insufficiente 3-cattivo, 2-molto cattivo, 1-catastrofico

LE PAROLE DI NKUNKU

Christopher Nkunku, in gol in Islanda-Francia, ha parlato ai microfoni di TF1 al termine del match. Queste le sue parole:

"Non avremmo dovuto subire quel primo gol. Eravamo bene in partita, loro hanno giocato di squadra. Siamo riusciti ad abbassarli, poi abbiamo spinto fino alla fine. Sono gli imprevisti delle partite. Abbiamo cercato di pareggiare, ed è quello che abbiamo fatto. La cosa migliore sarebbe stata restare concentrati dopo il gol (2-1, ndr), cosa che non abbiamo fatto".