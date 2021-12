Deulofeu elogia Theo: "Ha grandissimo potenziale. Vincerebbe lui in velocità"

Intervenuto ai microfoni di 'The Italian Football Podcast' Gerard Deulofeu ha parlato di Theo. Queste le sue parole: "Mi piace molto Theo. Ha un potenziale incredibile. Lo rispetto, come rispetto tutti i giocatori del Milan. Ma abbiamo le nostre chiavi per giocare questa partita e vincere questi tre punti e avremo la mentalità dei leoni in questa partita. Siamo davvero ansiosi di vincere questa partita per i nostri tifosi. Penso che Theo vincerebbe una gara tra di noi, di sicuro. Lui è davvero veloce. Vedremo sul campo, però!".