Di Canio: "Paradossalmente Fonseca ha fatto leva sui nuovi. Morata e Abraham hanno acceso gli altri"

Il Milan ha ritrovato il sorriso nell'ultima settimana: dopo essere rinato con una bella e convincente vittoria sull'Inter nel Derby, il Diavolo ha dato continuità anche in casa contro il Lecce, piegato per 3-0. Ora per i rossoneri arriva il secondo impegno in Champions League e la gara a Leverkusen contro il Bayer di Xabi Alonso sarà una bel termometro per misurare a quale temperatura è arrivata effettivamente la formazione di Fonseca. Al Club di Sky Sport hanno parlato anche di tutto questo.

Le parole di Paolo Di Canio: "Il momento difficile passato per il Milan? A livello di umore sì ma a livello di equilibri ancora non lo vedo superato. Anche se questo nuovo sistema con due attaccanti che aggrediscono convince. Hanno giocato tutti bene però Fonseca ha fatto leva paradossalmente sui nuovi e di solito si fa leva su chi conosce già l’ambiente. Ha capito che quelli che sono arrivati, specialmente Morata e Abraham, erano arrivati per una nuova vita ad alti livelli. Sono giocatori importanti dal punto di vista caratteriale e questi hanno fatto la differenza e acceso gli altri".