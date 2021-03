Di Canio su Tomori: "Per quello che sta facendo è un giocatore importante, sa leggere le situazioni"

Paolo Di Canio, ex calciatore fra le altre anche della Lazio, ha parlato di Fikayo Tomori negli studi di Sky durante la trasmissione Il Club. Di Canio ha elogiato il difensore del Milan dicendo: “Tomori per quello che sta facendo è un giocatore importante. L’atteggiamento e la concentrazione non sono casuali. In un’azione ha intercettato un passaggio di testa e l’ha mandata a 30 metri per recuperare la linea. Queste cose fanno respirare i compagni e ti danno la sensazione che puoi lasciarlo da solo nell’1 contro 1. Tomori sa leggere le situazioni e non interviene tanto per intervenire”.