Di Caro (Gazzetta): "Il Milan non può recitare il ruolo di Cenerentola"

Andrea Di Caro, firma de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la sconfitta del Milan ieri in casa del Torino: "Il Milan per un'ora aveva mostrato segni evidenti di miglioramento, ma non chiudere la gara, sbagliare così tanto sottoporta e alla fine perdere è colpa grave. Positiva la prova di alcuni nuovi acquisti, tante occasioni, ma tre sconfitte in cinque gare evidenziano limiti che sarà difficile colmare solo con il gioco. Perché le vittorie oltre a meritarle devi volerle e buttare l'anima per prenderle. Va bene «giocare sul pulito» come dice Giampaolo insistendo sul concetto della qualità da privilegiare, però certe partite si devono portare a casa anche in modo sporco, come spesso fa ad esempio l'Inter. Il Milan fermo a sei punti vede già col cannocchiale i nerazzurri. Non appaia sadismo paragonare sempre le due milanesi, ma in città c'è un campionato nel campionato e il Milan non può permettersi di recitare la parte della Cenerentola".