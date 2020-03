Di Caro: "Rangnick arriverà quasi certamente al Milan"

Andrea Di Caro, intervenuto a Gazzetta TV su Gazzetta.it, ha parlato di Ralf Rangnick, nome forte per il futuro della panchina rossonera e non solo: "Credo che a questo punto quasi certamente arriverà a Milano Rangnick, non so se come allenatore o come manager dell'area tecnica, ma ci sarà un'altra rivoluzione. Andranno via sia Boban che Maldini, vedremo quale sarà il futuro di Pioli, ma sarà un'altra rivoluzione tecnica".