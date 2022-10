Di Gennaro: "Il Milan resta la squadra da battere. Maldini e Massara bravi a costruire una rosa di spessore"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Di Gennaro, calciatore del Portici 1906 ed ex, fra le tante, di Milan e Lazio. Queste le sue parole: "Il Milan resta la squadra da battere perché è campione in carica. Anche qui influisce positivamente il fatto di avere lo stesso allenatore da tempo consolida il progetto tattico. Poi Maldini e Massara sono stati bravissimi, nel tempo, a costruire una rosa di spessore internazionale. Occhio anche all’Atalanta che, nonostante abbia cambiato modo di giocare, si sta imponendo silenziosamente".