Di Gennaro: "Nel calcio non ci sono solo maxi-ingaggi, bisognerà rivedere i campionati"

Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio, ha espresso le sue considerazioni in merito alla situazioni di crisi che attraversa anche il calcio, sottolineando poi alcune idee su come salvare il movimento: "Ho visto gesti di solidarietà importanti, per primo Gattuso. Ok, lui non ha problemi, ma ce ne sono tanti come lui eppure non fanno niente. Lui invece aveva fatto bei gesti pure al Milan, al Pisa... Vuol dire che è nel suo animo: è generoso come lo era in campo, e questo gli fa onore. Nel calcio non ci sono solo i maxi-ingaggi, ma anche i vari dipendenti che sono importantissimi a mandare avanti una società. Bisognerà rivedere anche il discorso dei campionati, riducendo un po' di costi e di società, con una B a due gironi da venti squadre ed una Serie C semi-professionista in cui si possano valorizzare i giovani. Ridurre da 100 squadre a 70 qualcosa potrebbe portare, e le altre potrebbero sfruttare lo status di semi-professionismo per contenere i costi".