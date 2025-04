Di Gennaro: "Sembra che il Milan abbia trovato continuità con questo 3-4-3 che esalta le ali"

A commentare il turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Un pensiero sulla vittoria del Milan?

"Sembra abbia trovato continuità con questo 3-4-3 che esalta le ali. Se vince anche la Coppa Italia, c'è da rivalutare qualcosa. La rifondazione comunque parte da una ristrutturazione societaria. Per me è una squadra forte, basteranno 3-4 acquisti di livello per migliorare".

Klopp, perché un no alla Serie A?

"Perché non gli piace, dopo la Premier vuole un livello superiore".

Che succede all'Inter?

"Sono stanchi, lenti, compassati, il campionato doveva essere di preparazione alla Champions ma ieri la Roma poteva fare 3-4 gol. E' un periodo difficile, la partita di mercoledì è uno spartiacque. Ora conoscendo Conte il Napoli ha il vento in poppa. E ha trovato questo McTominay...E' un Napoli che sa fare anche la differenza nonostante le difficoltà, visto che ci sono altri infortuni".

La Juventus invece come l'ha vista?

"Lo scontro decisivo è Bologna-Juve, così come per l'Inter la sfida di mercoledì in Champions".