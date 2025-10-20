Di Gennaro: "Vincere con 5 assenze è un segnale importante, ma l'Inter è più forte"

Lunedì è il giorno dei commenti, specialmente dopo un weekend come l'ultimo che ha visto tante novità in cima alla classifica: ora il Milan si ritrova in vetta da solo ma ha alle calcagna un terzetto pericoloso formato da Inter, Napoli e Roma, tutte distanti un punto dai rossoneri. Vicini ci sono anche Bologna, Como, Atalanta e Juventus. A commentare le prestazioni della squadra di Massimiliano Allegri è stato l'ex giocatore Antonio Di Gennaro, ospite di Maracanà su TMW Radio. Le sue parole.

Milan e Inter, chi ha dato il messaggio più forte al campionato?

"Il Milan aveva 5 assenze, vincere in quel modo, anche se l'episodio è dubbio, ha dato un segnale importante. Ma per me l'Inter rimane la più forte. Ed è migliorata anche grazie agli acquisti, soprattutto nei due attaccanti"