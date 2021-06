Di Marzio: "Allegri ha detto no a Donnarumma preferendo Szczesny"

Gianluca Di Marzio ha parlato di Donnarumma e del suo futuro che appare lontano dalla Juventus. Di Marzio ha detto: “Massimiliano Allegri ha fatto una scelta coraggiosa e rischiosa dicendo no a Gianluigi Donnarumma. Allegri ha detto che il titolare alla Juventus è Wojciech Szczesny perché lo ritiene fra i primi 4 portieri più forte del mondo. Donnarumma non era facile da inserire nella Juventus perché Szczesny ha ancora 3 anni di contratto, perciò non potevi nemmeno pensare di prendere Donnarumma e alternarlo con il polacco. Per questo motivo Allegri ha preferito tenere Szczesny, rinunciando alla possibilità di prendere Donnarumma a parametro zero”.