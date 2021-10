Di Marzio: "Durante l'estate la dirigenza rossonera non ha lasciato nulla al caso"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il lavoro di rafforzamento della rosa sul mercato effettuato dalla dirigenza durante il mercato estivo: "Durante l’estate la dirigenza, la società e la proprietà non hanno lasciato nulla al caso. Si erano resi conto subito nello scorso campionato come davanti Ibra, vista anche l’età e qualche acciacco di troppo, non poteva essere l’unico perno offensivo e quindi serviva un altro giocatore esperto ed importante e quindi è stato preso Giroud. Hanno pensato che servisse una punta giovane: Pellegri. Non ha ancora trovato molto spazio però ce l’hai. In ogni ruolo c’è una coppia, sono state scelte le giuste alternative senza creare troppi squilibri nello spogliatoio. La società ha creato per Stefano Pioli, che è bravissimo nella gestione, un mosaico perfetto. Poi ovviamente tutto deve funzionare alla perfezione.