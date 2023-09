Di Marzio: "Incontro Ibra-Cardinale: lo svedese vuole prendersi del tempo per decidere del suo futuro"

vedi letture

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, questa mattina c'è stato un primo incontro conoscitivo tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic all'Hotel Portrait in corso Venezia a Milano. Lo svedese, si legge, non avrebbe ancora preso una decisione per il futuro e avrebbe bisogno di tempo per pensare a tutti gli scenari.