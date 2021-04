Di Marzio: "La Juve vuole Donnarumma, è una tentazione. Champions fondamentale"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione relativa al futuro di Donnarumma: "Il PSG ha rinnovato Navas fino al 2024 quindi non ci sono prospettive per un Donnarumma in versione parigina. L'aspetto economico conta ma anche l'aspetto Champions. Donnarumma vuole debuttare in Champions, sarà fondamentale per la sua decisione. Vuole aspettare per capire quale prospettiva potrà essere la migliore. Si prenderà ancora qualche settimana di tempo. La Juventus lo vuole, è una tentazione. I contatti li ha avviati, non li accelerati perché adesso ha altri pensieri, come finire il campionato tra le prime quattro".