Di Marzio: "La rinascita del Milan parte dalla sfida contro il Newscastle"

Interviene così a Sky Sport Gianluca Di Marzio in vista dell'importante sfida di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund, analizzando il periodo di forma della squadra di Stefano Pioli: "Il Milan è rinato dopo la partita contro il Newcastle, non era facile mettere sotto quel tipo di squadra che ora sta facendo benissimo in Premier. I ragazzi di Pioli sono compatti, dovranno dimostrarlo anche mercoledì".