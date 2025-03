Di Marzio: “Per il direttore sportivo si andrà per le lunghe”. Il punto sul Milan

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, si é così espresso a Sky Sport facendo il punto sul Milan e sulle scelte del direttore sportivo, della società e dell’allenatore: “Le proprietà americane usano fare diverse interviews, diversi colloqui, anche 7-8-10, per scegliere i membri dell’area sportiva o delle altre aree, affinché la proprietà si convinca che sia l’uomo giusto. Giorgio Furlani ha ripreso in mano il dossier direttore sportivo dopo i primi colloqui effettuati da Cardinale e da Ibrahimovic. Paratici e Tare sono rimasti insieme in questa corsa, al netto di altre sorprese come possono esserlo Tony D’Amico o un profilo straniero, anche se mi auguro di no perché il direttore sportivo ideale per il Milan oggi deve conoscere bene il calcio italiano.

Furlani ha incontrato nei giorni scorsi Paratici e Tare. Non c’è una scelta già definita. Si continuerà a vagliare pro e contro dei vari candidati: si andrà ancora un po’ per le lunghe. Penso a dopo Pasqua. Se la scelta fosse già definita, il nuovo dirigente sarebbe a lavoro, ma nessuna ha avuto la garanzia di un accordo. Ognuno ha proposto il suo progetto, la sua idea di calcio. Tare ha lavorato in un ambiente con un budget inferiore rispetto alla Juventus, che poteva prendere Cristiano Ronaldo, e al Tottenham: sono profili diversi, tutti e due grandi professionisti che potrebbero dare al Milan ciò che serve. L’allenatore va scelto dopo il direttore sportivo: se scegli l’allenatore e dopo il direttore sportivo si parte male.

Poi la chiosa su Ibrahimovic: "É stato un po’ lontano da Milanello negli ultimi giorni anche per motivi di salute. Riapparirà nelle prossime ore e anche lì andrà capito l’equilibrio interno tra i vari ruoli che ci sono nel club, se si potrà andare avanti d’accordo insieme o se dovrà cadere la testa di qualcuno”.