Di Marzio: "Roma, c'è il sì di Dybala: sarà un nuovo giocatore giallorosso"

Il futuro di Paulo Dybala sarà alla Roma. Ecco l'aggiornamento sul proprio sito di Gianluca Di Marzio sul futuro dell'argentino: "Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma. Dopo che nelle ultime ore era aumentata la fiducia per la chiusura dell'affare, nella notte l'attaccante argentino ha detto 'sì' alla proposta del club giallorosso. Tutto definito e chiuso. Dybala dunque ha accettato l'offerta della Roma, ossia un contratto triennale a sei milioni di euro all'anno raggiungibili con i bonus. L'attaccante argentino resta in Serie A: dopo le esperienze con le maglie di Palermo e Juventus, ora per lui c'è quella in giallorosso con la maglia della Roma. Mourinho lo aspetta".