Gianluca Di Marzio, giornalista, si è così espresso a Sky Sport nel post Empoli-Milan: "Prova di carattere. Quando prendi l'1-1 a tempo scaduto e riesci a farne due dopo è il segno di una squadra che non molla mai. Leao ha segnato 4 gol e 4 assist in questo inizio di stagione: non aveva mai iniziato così in carriera. Questo è un altro segno".