Di Marzio su Ibra: "Sinisa lo sente in continuazione, deciderà entro metà dicembre"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione di Zlatan Ibrahimovic: "Non ha ancora deciso se continuare o meno. Da parte sua c'è l'intenzione di valutare le offerte, non ha definitivamente sciolto i dubbi. Valuterà credo entro metà dicembre. Le offerte più intriganti sono in Italia, c'è il Bologna che sta insistendo, Sinisa lo sente in continuazione. Dovremo aspettare per capire se sceglierà il Bologna, se aspetterà l'offerta concreta del Milan che ancora materialmente non è arrivata, se il Napoli deciderà di scendere in campo davvero o qualche altro club sia stuzzicato dalla possibilità di prenderlo. Operazione a livello economico? Il cartellino non lo devi pagare, credo che Ibra non ne faccia una questione di soldi ma di stimoli. Il Bologna ne parla fino a giugno, altri forse possono pensare di fargli un anno e mezzo".