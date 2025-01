Di Marzio sul futuro di Tonali: "Lascerà il Newcastle. Non mi stupirei se il Real o il City di turno lo prendesse"

Intervento negli studi di Sky Sport nel corso del programma 'L'Originale', l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Sandro Tonali, tornato al gol in Premier League con la maglia del Newcastle a più di un anno dall'ultima volta:

"Non so se potrebbe rientrare in Italia a giugno, ma penso che Tonali lascerà il Newcastle. Penso che ci possa essere un mercato importante anche a livello internazionale per lui. Non mi stupirei ad esempio se un Real Madrid della situazione possa prenderlo. Poi dipenderà se Carlo (Ancelotti, ndr) resterà o arriverà Xabi Alonso. Anche il City di turno. È un giocatore che al di là del possibile ritorno in Italia, perché magari a lui farebbe anche piacere tornare, ma può avere un ulteriore sbocco internazionale sul mercato".