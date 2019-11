Di Stefano: "A gennaio servono giocatori di esperienza"

Peppe Di Stefano, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento negativo del Milan: "E' un periodo negativo nonostante il cambio in panchina. Pioli non è stato nemmeno fortunato visto il calendario che gli è capitato. Nel dopoguerra il Milan non aveva mai perso sei partite nelle prime undici giornate. Nel calcio tutto è possibile, ma non dipende solo dal Milan. Il problema è che siamo solo a novembre e si parla già di stagione compromessa. Le colpe vanno suddivise, non era solo colpa di Giampaolo, così come ora non è solo colpa di Pioli. Ieri ho visto uno dei Milan migliori, poteva anche vincere. In queste prime 11 giornate, sono stati spessi i secondi tempi ad essere letali per i rossoneri, che non riescono a gestire i finali di gara. Io sono convinto che a gennaio il Milan prenderà giocatori di esperienza. Va bene puntare sui giovani ma ad un certo punto servono giocatori di esperienza. Ora ci sono quattro settimane complicate, serve l'elmetto contro Juve e Napoli. Il Milan è nella parte destra della classifica, tutti la guardano e avere così tante squadre davanti è un problema".