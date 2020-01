Di Stefano: "Al Milan il merito di crederci, Rebic grande protagonista"

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così della vittoria del Milan per 3-2 sull'Udinese: "Al Milan il merito di crederci fino alla fine. I rossoneri sono a -1 dall’Europa League, è vero che il Cagliari ha una partita in meno ma il Milan ha totalizzato nelle ultime sette partite di campionato 14 punti e 17 nelle ultime 8 se consideriamo la Coppa Italia. Vuol dire che a parte lo scivolone di Bergamo il Milan ha trovato una strada, ha trovato Ibra e ha trovato entusiasmo. Perché i 60mila della partita contro la Sampdoria più i 58 mila di oggi fanno circa 120mila spettatori, 150 mila se ci aggiungiamo quelli della partita di Coppa Italia contro la SPAL. È stata la giornata di Maldini e Boban, dobbiamo dire le cose come stanno: Theo Hernandez è l’emblema del loro mercato, 6 gol in campionato per lui. Per Rebic, in cui forse non ci credeva più nessuno, si parlava di un ritorno all’Eintracht di Francoforte. Ha giocato da protagonista contro la SPAL e oggi è stato il grande protagonista del Milan con una doppietta".