Di Stefano: "Al Milan non c’è unità d’intenti nonostante le dichiarazioni di Gazidis"

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport, ha raccontato la situazione e i dissapori presenti all'interno della dirigenza rossonera: “Non è Boban contro Gazidis, ma è di fatto l’area sportiva con Gazidis: sono le due anime del Milan. Sembra strano perché quando Elliott ha scelto un AD gli dà deleghe per tutto, quando Boban invoca una presa di posizione da parte di Elliott di fatto è già scavalcare. Forse lo fa anche giustamente dopo quelle che sono state le dichiarazioni di Gazidis nell’ultima settimana, un po’ in controtendenza rispetto a quello che realmente si percepisce all’interno del Milan: non c’è un solo Milan, non c’è unità d’intenti nonostante le dichiarazioni dell’AD rossonero. Ormai è stato messo tutto in piazza, soprattutto questi dissapori che ci sono fra le parti. A questo punto servirà l’intervento di Elliott per capire come risolvere e come gestire questi ultimi mesi di convivenza, poi è ovvio che qualcosa succederà, è inevitabile che qualcosa succederà, e questo lo scopriremo ovviamente solo nei prossimi giorni e settimane”.