Di Stefano: "Con Tonali il Milan porterebbe a compimento un'impresa, il ragazzo sarebbe felice"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della trattativa per portare in rossonero Sandro Tonali: "Se il Milan riuscisse a portare a compimento questa operazione sarebbe un'impresa, considerando che fino a pochi mesi fa valeva almeno 40 milioni, poi il Coronavirus, un mercato un po' più lento, l'Inter che perdeva tempo con la situazione Conte e la finale di Europa League. Il Milan si è insidiato, potrebbe prendere il giocatore. Il club ha offerto un prestito molto alto di 10 milioni con un diritto di riscatto vicino ai 20 milioni, qualora Cellino dovesse accettare anche il giocatore sarebbe felice, non è un segreto che da piccolo tifava Milan".