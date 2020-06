Di Stefano: "Contro il Lecce Pioli è al giro di boa"

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato della situazione del Milan alla vigilia della partita contro il Lecce: "Per Pioli Lecce sarà il suo personalissimo giro di boa, un girone in rossonero tra up e down, tra momenti complicati, risvegli, ko umilianti come quelli di Bergamo e il filotto con Ibra, alla guida del suo Milan. Di mezzo un derby, perso, che i rossoneri conducevano per 2 a 0 a fine primo tempo, che se vinto invece avrebbe cambiato la storia di questa stagione. E invece è un percorso sempre a ostacoli, che fra quaranta giorni porterà ad una nuova rivoluzione. Non è stato semplice però per Pioli, soprattutto alla luce delle lampanti divergenze interne, con Maldini e Massara alla guida dell’area tecnica e sempre al fianco della squadra e dell’allenatore, e Gaizidis e la proprietà dall’altra che programmano già il futuro con Rangnick alla guida del nuovo Milan. Insomma una fase difficile da comprendere e da gestire, all’interno della quale la squadra dovrà trovare la concentrazione giusta per chiudere la stagione nel miglior modo possibile e possibilmente in Europa. Il Milan di un girone fa non c’è più, negli schemi e negli uomini: dei 10 giocatori di movimento, 5, la metà, scesi in campo nell’andata contro il Lecce sono stati ceduti, sono infortunati o sono fuori dalle logiche di Pioli. Musacchio, Biglia, Paquetá, Suso e Leão, al loro posto Kjær, Bennacer, Bonaventura, Castillejo e Rebic. Un primo accenno di una rivoluzione prevista per i prossimi mesi che però sembra essere già iniziata”.