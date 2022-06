Di Stefano: "Da quando viene presentato il progetto, 18 mesi per fare lo stadio a Sesto"

MilanNews.it

Il Sindaco uscente di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, impegnato nei ballottaggi per rimanere primo cittadino del comune limitrofo a Milano, ha parlato al Corriere della Sera del progetto stadio per Milan e Inter: "Stiamo già ragionando con la Regione sulla futura viabilità. Oltre a disegnare lo svincolo stradale, vogliamo disegnare un nuovo percorso per la metrotranvia nord: dovrà deviare verso Sesto, passando dalle aree Falck e quindi dal futuro stadio. Tempistiche? Devono presentare il progetto e noi dobbiamo fare la variante in consiglio. A quel punto ci vorrebbero 18 mesi"