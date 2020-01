Di Stefano: "Donnarumma dal primo minuto. Debutto per Kjaer"

Intervenuto da Milanello il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato della situazione legata all'infortunio di Donnarumma e sulla probabile formazione rossonera contro l'Udinese. Queste le sue parole: "Donnarumma è tra i convocati e giocherà dal primo minuto. Regolarmente chiamato anche Brgovic che fa parte dei 19 convocati, pochi rispetto ai soliti numeri perchè ci sono molti infortunati oltre al partente Rodriguez e agli assenti Brescianini e Maldini della primavera. Confermato il 4-4-2 con Donnarumma in porta, Conti con Kjaer (all'esordio in campionato con il Milan), Romagnoli e Hernandez in difesa. A centrocampo Castillejo, Bennacer e Kessiè in mezzo al campo con a sinistra Bonaventura e non Paquetà che partirà dalla panchina come Suso. Davanti confermata la coppia Ibra e Leao."