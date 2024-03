Di Stefano: "È una stagione particolare per il Milan, ma adesso la squadra ha ritrovato fiducia"

E' il giorno dopo della bella vittoria del Milan in casa del Verona, 3-1 grazie alle reti di Theo, Pulisic e Chukwueze, al primo timbro in Serie A. Dell'attuale momento dei rossoneri di Stefano Pioli, direttamente da Casa Milan, ha parlato così il giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe di Stefano:

"Il Milan viaggia a una media punti molto alta in campionato, infatti su 17 partite ne ha vinte 12 e ha recuperato 10 punti alla Juventus, approfittando anche dei giocatori recuperati dopo i molti infortuni avuti durante l'inverno. Il Milan non deve avere paura di nessuno, e quindi anche in ambito Europa League si giocherà i quarti contro la Roma con rispetto ma consapevolezza, anche in ottica di una futura semifinale contro il Lerverkusen magari. E' una delle stagioni più particolari del Milan finora, tra inchieste e addii come quelli di Maldini e Tonali, ma i rossoneri stanno finendo bene e sembrano aver trovato molta fiducia in questo ultimo mese e mezzo".