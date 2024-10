Di Stefano: "Effetto derby un peccato sprecarlo così. In Champions il Milan può fare di più"

Intervenuto così sul canale Yotube del collega e amico Carlo Pellegatti, il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha voluto commentare diverse situazioni legate al mondo Milan. Queste le sue interessanti considerazioni:

"Effetto derby è stato sprecato subito, mi permetto di dire questa cosa. In Champions il girone non è stato facile, becchi subito Liverpool e Leverkusen in Germania, poi devi andare a Madrid. Però si poteva fare qualcosa di più, anche se l'aria adesso intorno al Milan non è bella. Tra gi episodi di Roma con Theo e Leao ai rigori di Firenze. Non c'è pace in questo momento".