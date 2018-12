Di Stefano: "Higuain , c'è qualcosa che non va, forse il suo campionato si è fermato con la Juve"

Peppe di Stefano, in studio a Sky Sport 24, ha parlato anche di Higuain: “Io sono uno di quelli che ha difeso Higuain. Higuain con grandi assistman ha sempre fatto gol ma giocava in squadre che giocavano bene al calcio, mettevano la palla in area e non sbagliava. Nelle ultime partite, Higuain è stato chiamato ad uscire dall’area di rigore. Difendevo Higuain, perché lui non è questo calciatore. Oggi però ha avuto un’occasione clamorosa in area l’ha sbagliata. C’è qualcosa che non va, è chiaramente infelice, si vede dall’atteggiamento del corpo. Forse il suo campionato si è fermato al rigore della Juventus, ma non è l’unico fallimento”