Di Stefano: "Ibra subissato di sms dai compagni di squadra dopo la notizia sul rinnovo"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha raccontato un aneddoto susseguente alla notizia dell'avvicinamento delle parti per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è stato subissato di sms dai compagni di squadra da quando è uscita la notizia. Tutto il mondo Milan si è allarmato in positivo, è come se a Milanello fosse mancato un pezzo di Milan. I compagni di squadra gli hanno chiesto se le parti fossero davvero vicine, ad alcuni ha risposto con dei sorrisi".