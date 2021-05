Di Stefano: "Il Milan dipende solo da se stesso. La partita con l'Atalanta è complicata"

Peppe Di Stefano, inviato di Sky a Casa Milan, ha riferito quelle che sono le ultime notizie sul Milan. Di Stefano ha detto: “Il Milan in questa stagione non è mai stato quinto in classifica, e qualora dovesse ritrovarsi in questa posizione dopo la sfida con l’Atalanta, sarebbe un po’ una beffa. Le ultime partite dell’Atalanta lasciano ben sperare il Milan, perché si intravede poca benzina negli uomini di Gian Piero Gasperini. Ma questa è una partita molto complicata per il Milan, inutile fare calcoli. Quello che è certo è che i rossoneri dipendono da sé stessi: il Milan deve vincere. Stefano Pioli non ha mai battuto l’Atalanta da quando allena il Milan. A Milanello serviva serenità e oggi è arrivato un bel barbecue con la dirigenza presente. Sorrisi e serenità per stemperare la tensione in vista dei giorni di fuoco che precederanno la partita di domenica”.