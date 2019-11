Di Stefano: "Piatek non è quello dell'anno scorso. Il Milan ha bisogno di un attaccante che faccia gol"

Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento attuale del centravanti rossonero: “Piatek non è quello dell’anno scorso, inutile girarci intorno. La freccia è verso il basso: 3 gol realizzati, di cui 2 su calcio di rigore e 1 su azione. Non trova continuità Leao, che sembrava probabilmente qualcosa in più o forse lo è, ma al momento la pressione la avverte anche lui. Il Milan deve trovare assolutamente, lo dico con forza, la soluzione per il mese di gennaio: il Milan ha bisogno di un attaccante che faccia gol. L’anno scorso via Higuain e dentro Piatek, ci perdeva dal punto di vista tecnico e tattico il Milan, ma ci ha guadagnato in motivazioni: Piatek l’anno scorso ogni pallone che toccava, faceva gol.”