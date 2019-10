Di Stefano: "Società presente anche con Giampaolo, ora deve esserci la svolta"

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha raccontato le ultime da Milanello: "La presenza della società era sempre assidua anche con Giampaolo. Forse, e lo dico senza malizia, c'è più compattezza. Forse perché il momento estremamente delicato. Non è un caso che prima di una partita del genere c'è la dirigenza riunita qui a Milanello. È vero che domani sulla carta dovrebbe essere una partita scritta, ma quest'anno il Milan non sta rispettando il proprio blasone. Il Milan ha 10 punti, solo 3 in più della SPAL. È chiaro che se dovesse svoltare poi prenderebbe un'altra strada, ma la volta dovrà esserci. Questa sera la squadra ha la cena obblgatoria a Milanello alle 19:30, poi chi vorrà potrà tornare a casa e ritornare al centro sportivo per la colazione di domattina per le 08:30".