Dicembre rossonero: tutti gli impegni del Milan in vista della ripresa del campionato

Mentre prosegue il Mondiale in Qatar, con alcuni calciatori rossoneri ancora impegnati con le rispettive Nazionali, il Milan è tornato ad allenarsi. Nella giornata di giovedì 8 dicembre - all'interno del Centro Sportivo di Milanello - il gruppo a disposizione di Stefano Pioli affronterà in amichevole il Lumezzane, compagine in testa al gruppo B di Serie D. Sabato 10 dicembre sarà poi giorno di partenza per gli Emirati Arabi Uniti, dove nell'ambito del Dubai Training Camp la squadra svolgerà un periodo di allenamenti e scenderà in campo nella Dubai Super Cup contro Arsenal (13 dicembre) e Liverpool (16 dicembre), prima di far ritorno a in Italia il 20 dicembre e proseguire la preparazione. Infine, il 30 dicembre alle 18.15 al Philip Stadion di Eindhoven, il Milan sfiderà il PSV guidato da Ruud van Nistelrooy, in quella che sarà l'ultima amichevole prima di tornare in campo in Serie A contro la Salernitana.

DOVE VEDERE LE PARTITE

Per i tifosi rossoneri che seguiranno le partite dall'Italia, il match contro il Lumezzane sarà visibile su AC Milan Official App, Milan TV, YouTube Membership e Twitch, Milan-Arsenal verrà trasmessa su DAZN e Sky, Milan-Liverpool in esclusiva su DAZN e, infine, l’amichevole contro il PSV andrà in onda su DAZN e Sky.