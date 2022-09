Dida sul derby: "È già determinante: è una partita differente"

MilanNews.it

Nelson Dida, ex portiere rossonero, è stato intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport e ha espresso il suo giudizio anche sul derby di questo pomeriggio tra Milan e Inter. Queste le parole del brasiliano: "Già determinante? Sì, perché è troppo importante, coinvolge non solo un'intera città ma tutto il paese. Spesso si dice che tutte le partite sono uguali ma non è così: il derby è differente. Lo è per l’atmosfera in città nei giorni precedenti, per quella in spogliatoio, per quello che rappresenta per Milano e per noi che indossiamo o abbiamo indossato la maglia rossonera. Non parlo di tensione o ansia, ma di adrenalina, di carica positiva e di voglia di prevalere".