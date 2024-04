Difesa da ritrovare nel derby: Tomori-Gabbia gli unici a disposizione

Il rendimento della fase difensiva del Milan, in questa stagione, è stato quantomeno deludente per non dire disastroso. Ed è così che i rossoneri, dopo aver incassato due gol in 22 minuti a Roma giovedì, si presentano al derby contro l'Inter di domani. I nerazzurri sono il miglior attacco del campionato e sono ancora presenti i segni dei cinque gol rifilati al Diavolo all'andata. Ed è per questo che il Milan dovrà fare molto più di qualcosa in più per fare in modo di non soccombere nuovamente sotto i colpi della squadra di Simone Inzaghi.

Il problema, per Stefano Pioli, è che ci sono solamente due centrali a disposizione, gli stessi presenti a Roma: Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. In panchina all'Olimpico c'era Malick Thiaw che, però, non potrà esserci domani per via di una squalifica. Anche Simon Kjaer sarà assente causa infortunio: dunque Tomori-Gabbia sono l'unica soluzione per la titolarità. La Priamvera, alle 18, si gioca l'obiettivo prestigioso della Youth League in finale con l'Olympiacos, dunque verosimilmente anche Simic e Bartesaghi non saranno a disposizione. Lo riporta il Corriere dello Sport.