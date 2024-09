Difesa flop: 6 gol subiti in 3 partite, Fonseca: "È chiaro che abbiamo un problema"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il portoghese parla della filosofia di gioco della squadra e la possibilità di cambiarla:

La squadra è composta da tanti contropiedisti? Può essere un'idea passare da un gioco di possesso ad uno di contropiede e corsa?

"È una buona domanda. Crediamo nelle nostre idee. Con la qualità che abbiamo qui non posso credere che i giocatori sappiano giocare solo di difesa bassa e contropiede. Le grandi squadre hanno le responsabilità di essere dominanti. Ovviamente in questo momento non siamo come voglio io, è un grande cambiamento da fare. Dobbiamo migliorare sui tanti gol presi: una squadra che non vuole prendere gol deve tenere di più la palla. Ci stiamo lavorando, i giocatori stanno capendo l'importante di avere la palla e gestire la partita con la palla".

Sui tanti gol simili presi.

"Non voglio parlare nel dettaglio dei nostri problemi. È chiaro comunque che abbiamo un problema, i gol presi sono stati simili e dobbiamo migliorare".