Dinamo Zagabria, Cacic: "Milan squadra più forte di noi, difficile contrattaccarli"

MilanNews.it

Il tecnico della Dinamo Zagabria Ante Cacic ha commentato così, come riportato da Uefa.com, la sconfitta per 0-4 in Champions League contro il Milan: "Il risultato è duro. Il Milan è la squadra migliore, ma abbiamo anche avuto le nostre possibilità. Mi dispiace, perché i nostri tifosi sono stati grandiosi. Quando sei chiuso in difesa, è molto difficile contrattaccare contro una squadra come questa".